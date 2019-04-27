Enver Yücel Gaziantep'te Velilerle Bir Araya Geldi

Bahçeşehir Koleji Gaziantep Kampüsünde düzenlenen etkinliğe Enver Yücel'in yanı sıra Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğretmenler ve veliler katıldı. Toplantıda dünyada gelişen yeni eğitim modelleri ve öğrencinin öğrenim hayatında veli ile eğitim kurumunun birlikte ilerlemesi ele alındı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, dünyadaki en yenilikçi ve en doğru eğitim modellerini yakından takip ettiklerini belirtti. Dağ, dünyada eğitim ile ilgili uygulamaları eş zamanlı olarak Türkiye'deki tüm kampüslere ulaştırdıklarını söyleyerek, "Bahçeşehir Koleji olarak ilk yola çıktığımız günden itibaren dünyadaki en yenilikçi ve en doğru eğitim modellerini takip edeceğiz demiştik. ve tüm uygulamaları dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde Edirne'den Kars'a kadar tüm okullarımıza ulaştıracağız demiştik. ve bu düşünceyle Türkiye'deki eğitime liderlik etmeyi hedefledik "dedi.

'VELİLER EN ÖNEMLİ PAYDAŞTIR'

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ise bir çocuğun eğitiminde en önemli paydaşlardan birinin veliler olduğunun altını çizdi. Yücel, amacın tüm çocuklara iyi eğitim vermek olduğunu vurgulayarak, "Fırsat buldukça hem Türkiye'yi hem dünyayı geziyorum. Dünyada olup biten iyi sistemleri ülkemize uyarlamaya çalışıyorum. Bunu hep beraber yapıyoruz. Buraya gelmişken velilerimiz ile buluşalım istedik. Biz müdürler ve yöneticiler ile sık görüşüyoruz. Yine öğretmenler ile bir araya geliyoruz. Aynı zamanda hizmet içi eğitimleri sürekli yapıyoruz. Bu işi velilerimiz ile beraber yürütüyoruz. Çünkü siz veliler en önemli paydaşsınız. Amacımız çocuklarımıza birlikte iyi eğitim verebilmek. Siz olmadan yapamayız, beraber yapacağız. Bu yüzden zaman zaman sizlerle neler yapabileceğimiz konusunda konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Birçok ülkede okullarda sınıf anneleri oluyor. Sırasıyla çocuklara annelik yapıyorlar. Öğretmene yardımcı oluyorlar. Yani veliler ile iç içe bir okul yönetimini yaşıyor bazı modern okullar. Bizimde o yolda ilerlememiz lazım" diye konuştu. - Gaziantep

Kaynak: DHA