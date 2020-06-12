Enver Yücel en yüksek halkoyu ile zirvede
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Enver Yücel en yüksek halkoyu ile zirvede

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, iş dünyasının küresel düzeydeki en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ernst & Young (EY) Dünya Yılın Girişimcisi programındaki halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde zirveye çıktı.

Enver Yücel en yüksek halkoyu ile zirvede
12.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:54

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, iş dünyasının küresel düzeydeki en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ernst & Young (EY) Dünya Yılın Girişimcisi programındaki halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde zirveye çıktı. En yüksek halkoyu ile zirveye adını yazdıran Enver Yücel, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi İstanbul Başkanı ve BM Eğitim Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, dünyanın 100'e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı 'EY Dünya Yılın Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Bu yıl ülkemizde 20'ncisi düzenlenen EY Yılın Girişimcisi programının Türkiye birincisi olarak Cannes'taki uluslararası jüri önüne çıkan Yücel, ilk kez gerçekleştirilen halk oylamasında büyük bir başarıya daha imza attı.

İlham veren girişimci olarak zirvede

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY) tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül olarak kabul edilen 'EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi' programının halk oylamasında Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde zirveye çıktı. En yüksek halkoyu ile zirveye adını yazdıran Enver Yücel, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı. Eğitim yolculuğunda Amerika'dan KKTC'ye kadar altı ülkede faaliyet gösteren Bahçeşehir Üniversitesi'ni, Edirne'den Kars'a 240 kampüste Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarını kuran Yücel, böylelikle birbirinden ünlü ve başarılı rakiplerini de geride bırakmış oldu.

EY Türkiye, mutluluğa ortak oldu

EY Türkiye'nin, resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "Mutluyuz ve gururluyuz. EY Dünya Yılın Girişimcisi programında (#WEOY) ilk kez düzenlenen halk oylamasında BAU Global Başkanı Sn. Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde zirvede yer aldı. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ederiz" denilerek mutluluğa ortak olundu.

"Köy çocuklarına armağan"

Halkın seçiminde, hayatını adadığı ve büyük gönül verdiği eğitimdeki global vizyonunun çok etkileyici bulunduğunu söyleyen Yücel, bir köy çocuğu olarak başarısını, köy çocuklarına ve tüm çocuklara armağan etti. Dünyada ilham veren yılın girişimcileri arasında zirvede yer alan Enver Yücel, tarifsiz bir gurur ve mutluluk yaşadığını dile getirerek, "52 yıldır hizmet veren eğitim kurumlarının lideri olarak; dünün, bugünün ve yarının dünyasında öncelikle iyi insan yetiştirmek ve büyük hayaller kurup hep ileriyi düşünmek, çalışma hayatımın temel felsefesi oldu. Vizyoner girişimciler yetiştirmek de en önemli girişimim olmuştur. Bütün dünya çocuklarının kaliteli eğitime erişimi için yıllardır kurumlarımla büyük emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını da, halkın seçimiyle almış olduk. Özellikle halkın oylarıyla zirveye çıkmak daha değerli ve önemli. Şu dönemde dünyanın gerek corona gerekse ekonomik krizlerle boğuşurken, dikkat çeken bir girişimcinin Türkiye adına çıkması ülkem adına beni çok sevindirdi. Bütün dünyanın Birleşmiş Milletler 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Artık şirketlerin, girişimcilerin sadece karlılıklarının yalnız başına yetmeyeceği, topluma insanlığa ve dünyaya neler kazandırdığı günümüzde ve bundan sonra daha da büyük önem arz edecektir. Yaptıklarımla dünyada özellikle gençlere örnek olmam, ilham vermem apayrı bir mutluluk. Bu seçimiyle beni gururlandıran önce Türk halkına sonra da dünyadaki tüm halklara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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