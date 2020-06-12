Enver Yücel, en yüksek halk oyuyla 'yılın girişimcisi' oldu
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Enver Yücel, en yüksek halk oyuyla 'yılın girişimcisi' oldu

Dünyanın 100'e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı 'EY Dünya Yılın Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, en yüksek halk...

Enver Yücel, en yüksek halk oyuyla 'yılın girişimcisi' oldu
12.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:09

Dünyanın 100'e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı 'EY Dünya Yılın Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi temsil eden BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, en yüksek halk oyunu alarak yarışmayı zirvede tamamladı. Yücel, bir köy çocuğu olarak başarısını, köy çocuklarına ve tüm çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY) tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül olarak kabul edilen 'EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi' programının halk oylamasında Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi İstanbul Başkanı ve BM Eğitim Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, dünyanın 100'e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı 'EY Dünya Yılın Girişimcisi' yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı.

EY Yılın Girişimcisi programının Türkiye birincisi olarak Cannes'taki uluslararası jüri önüne çıkan Yücel, ilk kez gerçekleştirilen halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde zirvede yer aldı. Amerika'dan KKTC'ye kadar 6 ülkede faaliyet gösteren Bahçeşehir Üniversitesi'ni, Edirne'den Kars'a 240 kampüste faaliyet gösteren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarını kuran Yücel, eğitimin öncü ismi oldu.

EY TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

EY Türkiye'nin, resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mutluyuz ve gururluyuz. EY Dünya Yılın Girişimcisi programında (#WEOY) ilk kez düzenlenen halk oylamasında BAU Global Başkanı Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde zirvede yer aldı. Bu süreçte destek veren herkese teşekkür ederiz" denildi.

 "KÖY ÇOCUKLARINA ARMAĞAN"

Halkın seçiminde, hayatını adadığı ve büyük gönül verdiği eğitimdeki global vizyonunun çok etkileyici bulunduğunu söyleyen Yücel, bir köy çocuğu olarak başarısını, köy çocuklarına ve tüm çocuklara armağan ettiğini dile getirdi.

"HALKIN OYLARIYLA ZİRVEYE ÇIKMAK DAHA DEĞERLİ"

Tarifsiz bir gurur ve mutluluk yaşadığını aktaran Yücel, "52 yıldır hizmet veren eğitim kurumlarının lideri olarak; dünün, bugünün ve yarının dünyasında öncelikle iyi insan yetiştirmek ve büyük hayaller kurup hep ileriyi düşünmek, çalışma hayatımın temel felsefesi oldu. Vizyoner girişimciler yetiştirmek de en önemli girişimim olmuştur. Bütün dünya çocuklarının kaliteli eğitime erişimi için yıllardır kurumlarımla büyük emek veriyoruz. Bu emeklerimizin karşılığını da halkın seçimiyle almış olduk. Özellikle halkın oylarıyla zirveye çıkmak daha değerli ve önemli" diye konuştu.

Yücel, "Şu dönemde dünyanın gerek korona gerekse ekonomik krizlerle boğuşurken, dikkat çeken bir girişimcinin Türkiye adına çıkması ülkem adına beni çok sevindirdi. Bütün dünyanın Birleşmiş Milletler 2030 sürdürebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için çalışmalar yapıyoruz. Artık şirketlerin, girişimcilerin sadece karlılıklarının yalnız başına yetmeyeceği, topluma insanlığa ve dünyaya neler kazandırdığı, günümüzde ve bundan sonra daha da büyük önem arz edecektir. Yaptıklarımla dünyada özellikle gençlere örnek olmam, ilham vermem apayrı bir mutluluk. Bu seçimiyle beni gururlandıran önce Türk halkına sonra da dünyadaki tüm halklara teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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