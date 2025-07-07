Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizin isimlerini açıkladı. Enver Yaman kimdir? Kahraman Şehit Piyade Uzman Çavuş Enver Yaman kaç yaşında, nereli, evli mi?

BAKANLIK YAŞANANLARIN DETAYLARINI AÇIKLADI

MSB yaptığı ilk açıklamada yaşananların detaylarına yer vermişti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında, teröristlerin açtığı ateş sonucu P. Ütğm. Nuri Melih Bozkurt şehit olmuş, yoğun ateş nedeniyle naaşına ulaşılamamıştır. Bölge kontrol altına alınmış, teröristler etkisiz hâle getirilmiş ancak tüm aramalara rağmen şehidimizin naaşına henüz ulaşılamamıştır. Arama çalışmalarında, naaşın bulunabileceği tüm alanlar özel teşkil edilen ekiplerce titizlikle taranmaktadır. Devam eden arama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında 19 personelimiz metan gazına maruz kalmış, derhâl hastaneye sevk edilmiş; yapılan tüm müdahalelere rağmen beş kahraman personelimiz şehit olmuştur."

ŞEHİT ENVER YAMAN KİMDİR?

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 6 Temmuz 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında bir mağarada metan gazına maruz kalan Piyade Er Enver Yaman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehidimizin, Niğde merkeze bağlı Edikli kasabası nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. 2 çocuk babası olan kahraman askerimizin şehadet haberi memleketine ateş gibi düştü.

Şehit Enver Yaman'ın naaşı, Edikli'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Aziz milletimizin başı sağ olsun.