Enver Reis Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı
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Enver Reis Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

24.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:27
Enver Reis Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Enver Reis Caddesi'nde başlatılan alt yapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Enver Reis Caddesi'nde başlatılan alt yapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar kapsamında caddenin yağmur suyu ile içme suyu hatları tamamıyla yenilenirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt dökülecek yollarda zemin düzenlemesi yapılıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kentin farklı noktalarında gerçekleştirdiği alt ve üst yapı yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Gece-gündüz demeden çalışan Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce son olarak Türkmen Mahallesi Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokak'ta yürütülen alt yapıyı yenileme çalışmaları tamamlandı.

Dört farklı kurumun eş zamanlı çalıştığı bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından şebeke suyu ve kanalizasyon hattı, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ise yağmur suyu hattı döşendi. İlgili kurumlarca telefon, internet ve elektrik kablolarının da yenilendiği caddede, olası toprak kaymalarını önlemek amacı ile istinat duvarı örüldü.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapıyı yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Enver Reis Caddesi ile Saçıkara Sokağa sıcak asfalt dökmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda ekiplerce yolların zemin düzenlemesine başlandı. 7 bin metrekare sıcak asfalt serimi yapılacak olan bölgede tüm çalışmaların bitmesiyle uzun yıllar alt ve üst yapı sorunu yaşanmayacak.

Kuşadası'nda başlattıkları alt ve üst yapı yenileme atağının kesintisiz devam ettiğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sayesinde önce Türkmen Mahallesi'ni modern bir görünüme kavuşturduk. Ardından İkiçeşmelik Mahallesi'nde yenileme çalışmalarına başladık. Enver Reis Caddesi'nde sürdürdüğümüz çalışmalar ise tamamlanma aşamasına geldi" dedi. - AYDIN

Enver Reis Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı
Enver Reis Caddesi'nde altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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