Enver Altaylı'nın 42 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

ESKİ istihbaratçı Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Altaylı'nın 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Enver Altaylı bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, diğer tutuklu sanık Mehmet Barıner ve avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou ile avukatı ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, Cumhuriyet Savcısının celse arasında mütalaasını hazırladığını bildirdi. Savcı mütalaasında, sanık Enver Altay'lı hakkında, 'FETÖ/PDY yöneticiliği' ile 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya kadar, sanık eski istihbaratçı Mehmet Barıner'in, 'FETÖ/PDY üyeliği' ve 'siyasi ve askeri casusluk' suçlarından 22.5 yıldan 35 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Savcı, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık Seda Chamatzoglou'nun ise suçlamaya ilgili yeterli delil bulunamadığı için beraatine karar verilmesini istedi. Duruşmaya, sanık ve avukatlarının tutukluluk yönünden beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN