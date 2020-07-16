Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2)

'BENİM SUÇUM YOK, BENİ BIRAKIN'Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Enver Altaylı CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara karşı savunma yaptı.

Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2)
16.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:00

'BENİM SUÇUM YOK, BENİ BIRAKIN'

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Enver Altaylı CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara karşı savunma yaptı. Yazdığı kitaplarda ABD'nin Rusya'ya karşı Afganistan'da El Kaide ve benzeri cihatçı yapıları desteklemesini eleştirdiğini, CIA ajanı olsaydı bunları dile getirmesinin mümkün olmayacağını iddia etti. 1980 sonrası MİT içinde yer almamasının nedenlerini de anlatan Altaylı, ilişkileri nedeniyle birçok uluslararası sorunda dönemin siyasetçilerinin kendisinden yardım istediğini de dile getirdi. Mahkeme heyeti, savunma ve çapraz sorgunun geç saatlere kadar sürecek olması nedeniyle Altaylı'nın savunmasına ara vererek, sanık ve avukatlarının taleplerine geçti. Mahkeme başkanı, savunmasına sonraki duruşma devam edileceğini belirterek Altaylı'ya tahliye yönünde bir diyeceği olup olmadığını sordu. Altaylı da "Benim suçum yok, beni bırakın, ne soracaksanız da yanıtlamaya hazırım" dedi.

HEYETİN REDDİ TALEBİSanık Metin Can Yılmaz ise mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle ayrı ayrı başkan ve üyelerin reddini talep etti. Sanık Yılmaz, "Tarafsız olmadığını düşündüğüm heyetten tahliye talebinde de bulunmuyorum" dedi. Sanık Mehmet Barıner de yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi. Sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundu.TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz'ın heyetin reddi talebini, usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Tutuklu sanıkların tutukluluk haline karar veren heyet, sanık Chamatzoglou'nun duruşmadan vareste tutulmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit...
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu Dünya
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
10-15 kağıt toplayıcısı, bıçak ve sopalarla tek kişiye saldırdı! O anlar anbean kamerada
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
Çete üyeleri, minibüse bindirdikleri kişiyi tekme tokat dövdükleri anları sosyal medyada paylaştı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Ömer Çelik Erkan Akçay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Defne Samyeli Erkan Kolçak Köstendil
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Darbe Şehit 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 21:22:23. #1.15#
title