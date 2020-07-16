Enver Altaylı: Benden FETÖ'cü olmaz (2) 'BENİM SUÇUM YOK, BENİ BIRAKIN'Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Enver Altaylı CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara karşı savunma yaptı.

'BENİM SUÇUM YOK, BENİ BIRAKIN'

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık Enver Altaylı CIA ajanı olduğu yönündeki iddialara karşı savunma yaptı. Yazdığı kitaplarda ABD'nin Rusya'ya karşı Afganistan'da El Kaide ve benzeri cihatçı yapıları desteklemesini eleştirdiğini, CIA ajanı olsaydı bunları dile getirmesinin mümkün olmayacağını iddia etti. 1980 sonrası MİT içinde yer almamasının nedenlerini de anlatan Altaylı, ilişkileri nedeniyle birçok uluslararası sorunda dönemin siyasetçilerinin kendisinden yardım istediğini de dile getirdi. Mahkeme heyeti, savunma ve çapraz sorgunun geç saatlere kadar sürecek olması nedeniyle Altaylı'nın savunmasına ara vererek, sanık ve avukatlarının taleplerine geçti. Mahkeme başkanı, savunmasına sonraki duruşma devam edileceğini belirterek Altaylı'ya tahliye yönünde bir diyeceği olup olmadığını sordu. Altaylı da "Benim suçum yok, beni bırakın, ne soracaksanız da yanıtlamaya hazırım" dedi.

HEYETİN REDDİ TALEBİSanık Metin Can Yılmaz ise mahkeme heyetinin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle ayrı ayrı başkan ve üyelerin reddini talep etti. Sanık Yılmaz, "Tarafsız olmadığını düşündüğüm heyetten tahliye talebinde de bulunmuyorum" dedi. Sanık Mehmet Barıner de yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliyesini istedi. Sanık Seda Chamatzoglou ise duruşmalardan vareste tutulma talebinde bulundu.TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Taleplerin ardından kararını açıklayan mahkeme, Yılmaz'ın heyetin reddi talebini, usule aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti. Tutuklu sanıkların tutukluluk haline karar veren heyet, sanık Chamatzoglou'nun duruşmadan vareste tutulmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA