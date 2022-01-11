Enuygun'un global markası Wingie 2021'de satış rekoru kırdı

Enuygun'un 5 dilde hizmet veren global uçak bileti satış sitesi Wingie, 2021 yılında önemli bir rekora imza atarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, 2021'de aynı günde 56 ülkeden kullanıcılarına bilet satışı yaparak rekor kıran Wingie'den bilet satın alan ilk 10 ülke sırasıyla Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, ABD, Kuveyt, Azerbaycan, Bahreyn, Rusya, Katar ve Umman oldu.

Rekorun kırıldığı günde en fazla bilet Cidde-Kahire, Kahire-Riyad, Kahire-Abu Dabi, Cidde-Dammam, Cidde-Riyad rotalarında satın alındı. En çok bilet Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve ABD için satılırken, Suudi Arabistan'a yolculuk edecek kişilerin yüzde 83'ü tek yön uçak bileti aldı.

Rekor gününde Wingie üzerinden biletlerini satın alan kullanıcıların yüzde 81'i tek başına yolculuk etmeyi tercih etti. İki kişilik bilet alanların oranı yüzde 13'ken, daha fazla kişi için bilet satın alanların oranı ise yüzde 6 oldu. Çocuk veya bebekle yolculuk eden kullanıcılar ise toplam sepetlerin yüzde 6'sını oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Müdürü Orkun Özkan, Wingie ile her geçen gün daha fazla kullanıcıya ulaştıklarını belirterek, "Bizi tercih eden kullanıcılara en iyi seyahat deneyimini sunmak için sektördeki tüm yenilikleri takip ediyor ve yeni teknolojiler üretiyoruz. 2021'de bu vizyonumuz çerçevesinde aynı günde 56 farklı ülkeden kullanıcıya bilet satarak önemli bir rekora imza attık. Hedefimiz, 2022'de hizmetlerimizi daha çok geliştirerek yeni rekorlara ulaşmak." ifadelerini kullandı.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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