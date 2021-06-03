Enuygun, Otelz ile iş birliği yaptı
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Enuygun, Otelz ile iş birliği yaptı

Enuygun, Otelz ile iş birliği yaptı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Enuygun ve Otelz iş birliği ile kullanıcılar, Türkiye'den ve dünyadan binlerce tesise daha online rezervasyonla ulaşabilecek.

Enuygun ve Otelz iş birliği ile kullanıcılar, Türkiye'den ve dünyadan binlerce tesise daha online rezervasyonla ulaşabilecek.

Enuygun açıklamasına göre, Enuygun, otel seçenekleri konusunda çeşitliliğini her geçen gün artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, son olarak Otelz ile stratejik bir iş birliği yaparak Türkiye'de ve dünyada online rezervasyon yapılabilecek otel sayısını artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Otelz ile yaptığımız iş birliği kapsamında 6 binden fazla yeni oteli daha bünyemize kattık. Kullanıcılarımızın istediği destinasyondan aradığı özelliklere göre bulabilecekleri otel seçenekleri menüsünü çeşitlendirdik. Otelz iş birliği sayesinde sadece Türkiye otelleri için 15 binden fazla seçenek oluştu. Yaz aylarına doğru online seyahat aramaları ciddi oranda arttı. Türkiye ve dünyadan on binlerce oteli bölgesel olarak, tesis özellikleri ve imkanlarına göre listeleyip kullanıcıya sunuyoruz. Otelz iş birliği ile bu sayıyı çok daha yukarılara çıkardık. Üstelik bu hizmetimiz artık mobil uygulamamızda da var. Kullanıcılarımız binlerce destinasyon arasından, diledikleri oteli kolayca bulup hızlıca rezervasyon yapabiliyorlar."

Otelz CEO'su Bertan Aner de sektörün iki vizyoner oyuncusunun güzel bir iş birliği yaptığını aktararak, "2014'ten beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Türkiye'nin konaklama sektöründeki ilk turizm teknolojileri firması olarak, yine aynı vizyondaki bir başka değerli sektör paydaşımız Enuygun ile birlikte başlattığımız stratejik iş birliği konusunda son derece heyecanlıyız. Bu iş birliğinin çapını genişleterek büyüyeceğine inanıyor, ülkemizin önde gelen iki vizyoner oyuncusunun sektöre güzel örnekler sunmaya devam edeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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