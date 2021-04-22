Enuygun, iklim kampanyası "Time for Climate Action"a katıldı
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Enuygun, iklim kampanyası "Time for Climate Action"a katıldı

Enuygun, iklim kampanyası 'Time for Climate Action'a katıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Enuygun, 22 Nisan Dünya Günü'nü kapsayan 19-25 Nisan haftasında, İklim Eylemi İçin Liderler (LFCA) tarafından başlatılan iklim kampanyası "Time for Climate Action"a katıldı.

Enuygun, 22 Nisan Dünya Günü'nü kapsayan 19-25 Nisan haftasında, İklim Eylemi İçin Liderler (LFCA) tarafından başlatılan iklim kampanyası "Time for Climate Action"a katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun, 22 Nisan Dünya Günü çerçevesinde 200'den fazla teknoloji şirketinin iş birliği ile başlattığı "Time for Climate Action" kampanyasının destekçileri arasında yer aldı.

LFCA tarafından başlatılan kampanyayla iklim krizi konusunda tüm dünyada farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Çevre ve doğanın korunması için üzerine düşeni yapan Enuygun da karbon ayak izini azaltmak ve dünya için fayda sağlamak adına hem şirket için aksiyonlar alacak hem de kullanıcılarını sürdürülebilir çözümler konusunda bilgilendirecek.

Dünya genelinde birçok teknoloji şirketinin katıldığı kampanyayla 50 milyondan fazla kişiye ulaşılması ve iklim krizine karşı aksiyon alınması hedefleniyor. Bu hedeflere ulaşmak için katılımcı şirketler, toplumda farkındalık yaratmak, kendi karbon ayak izlerini açıklamak ve karbon salınımını azaltacak adımlar atmak için güçlerini birleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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