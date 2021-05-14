Enuygun'dan ünlülerin müze evlerini "online ziyaret" imkanı
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Enuygun'dan ünlülerin müze evlerini "online ziyaret" imkanı

Enuygun'dan ünlülerin müze evlerini 'online ziyaret' imkanı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Enuygun, dünyaca ünlü isimlerin müze evlerini online olarak ziyaret etme imkanı sunuyor.

Enuygun, dünyaca ünlü isimlerin müze evlerini online olarak ziyaret etme imkanı sunuyor.

Enuygun'dan yapılan açıklamada, vatandaşların, salgın nedeniyle bir süredir evlerden zorunlu olmadıkça çıkmadığı, kalabalık ortamlarda bulunmamaya özen gösterdiği bildirildi.

Sanal geziler sayesinde özellikle gezmeyi, yeni yerler görmeyi sevenler için bu durumun problem olmaktan çıktığı kaydedilen açıklamada, Enuygun'un, ünlü isimlerin müze evlerini sanal dünyada gezerek keşfetmeye çağrı yaptığı anlatıldı.

Açıklamaya göre, enuygun.com'da online olarak ziyaret edilebilecek müze evler arasında Dali Tiyatro Müzesi, Gaudi Evi Müzesi, Mozart'ın Doğum Yeri, Freud Müzesi, Frida Kahlo Evi, Martin Luther King'in Evi, Anne Frank'in Evi ve Emily Dickinson'ın Evi gibi yerler bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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