Enuygun'dan "uçak ve otobüs bileti olanlar yolculuk edebilecek" açıklaması Açıklaması
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Enuygun'dan "uçak ve otobüs bileti olanlar yolculuk edebilecek" açıklaması Açıklaması

Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel
Enuygun'dan 'uçak ve otobüs bileti olanlar yolculuk edebilecek' açıklaması Açıklaması

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'ne göre uçak, otobüs, tren gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında bilet alanların, bilet rezervasyon kodlarını göstermeleri halinde seyahatlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı Kısmi Kapanma Genelgesi'ne göre uçak, otobüs, tren gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında bilet alanların, bilet rezervasyon kodlarını göstermeleri halinde seyahatlerini gerçekleştirebilecekleri bildirildi.

Enuygun'dan yapılan açıklamada, Kısmi Kapanma Genelgesi'nin uygulanmasına ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, "14 Nisan akşamı saat 19.00'dan itibaren iki hafta süreyle sitemizden uçak ve otobüs bileti alan kullanıcılarımız, bilet bilgilerini göstermeleri halinde yolculuk edebilecek." bilgisi paylaşıldı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde özel araçla seyahat etmek için bazı kurallar ve gereklilikler bulunduğu belirtilen açıklamada, şehirlerarası seyahatlerini toplu ulaşım araçlarıyla yapacak kişiler için ise Seyahat İzin Belgesi alma zorunluluğu bulunmadığı kaydedildi.

Enuygun üzerinden bilet satın alan kullanıcıların da şehirlerarası seyahat yasaklarından ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı aktarılan açıklamada, "Kullanıcının bilet rezervasyon bilgilerinin ekran görüntüsü, e-mail veya SMS olarak göstermesi yeterli oluyor." bilgisi verildi.

Zorunlu hal sayılabilecek durumlar

Açıklamada verilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı'nın Kısmı Kapanma Genelgesi'ne göre özel araçlarıyla seyahat etmek isteyenler ise sadece zorunlu hallerde, Seyahat İzin Belgesi alarak şehirlerarası yolculuk edebilecek. Seyahat İzin Belgesi Alo 199 ve e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Genelgeye göre zorunlu hal sayılan durumlar ise şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyenler, doktor raporu ile sevk olan ya da daha önceden alınmış randevusu olanlar, kendisini veya eşinin birinci dereceden yakının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için cenaze nakil işlemine refakat edebilecek en fazla 8 kişi, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olup bunu araç plakası, bilet rezervasyon kodu ile belgeleyebilenler, ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlara katılacak ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayanlar, özel veya kamudan sözleşme davet yazısı olanlar, ceza infaz kurumlarından salıverilenler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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