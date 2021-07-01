Enuygun'dan araç kiralama hizmeti
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Enuygun'dan araç kiralama hizmeti

Enuygun'dan araç kiralama hizmeti
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Güncel

Enuygun, gideceği yerde özgürce seyahat edip yeni yerler keşfetmek isteyenler için uçak ve otobüs yolculuğundan sonra şimdi de araç kiralama hizmetini hayata geçirdi.

Enuygun, gideceği yerde özgürce seyahat edip yeni yerler keşfetmek isteyenler için uçak ve otobüs yolculuğundan sonra şimdi de araç kiralama hizmetini hayata geçirdi.

Enuygun açıklamasına göre, uçak ve otobüs yolculuklarının yanı sıra araç kiralayarak tatilini kolaylaştırmak isteyenler için yüzlerce farklı marka ve model aracın yer aldığı Enuygun araç kiralama hizmeti devreye girdi.

Enuygun araç kiralama hizmeti aynı zamanda ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı da sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Müdürü Orkun Özkan, Türkiye'nin birçok şehrinde yüzlerce marka ve farklı modelde aracın arasından online araç seçimi yapılabilen araç kiralama hizmetinin kullanıma açıldığını belirtti.

Özkan, "Kullanıcılarımız özellikle uçak yolculukları sonrası gittikleri yerlerde araç kiralayarak kolayca seyahat etmek istiyordu. Bu amaçla biz de birçok araç kiralama firmasının ve yüzlerce araç modelinin yer aldığı Enuygun Araç Kiralama sayfasını hizmete açtık. Buradan diledikleri marka otomobil ile manuel ya da otomatik vites seçeneklerinden birini seçerek aracı kolayca kiralayabilirler. Üstelik araçlarını aldıkları yere de bırakmak zorunda değiller. Örneğin, Bodrum Havalimanı'ndan aracı kiralayıp Dalaman'da bırakabilirler. ya da aynı şekilde Trabzon'dan aracı kiralayıp Samsun'da ya da Ordu'daki ofise bırakabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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