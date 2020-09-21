Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı

Enuygun.com derlemesine göre, uygun uçak bileti bulabilmek için fiyat karşılaştırması, VPN kullanımı, biletin tek yön satın alınması, aktarmalı uçuşların tercih edilmesi gibi kriterler tüketiciye uygun bilet bulunması konusunda yardımcı oluyor.

Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı
21.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 21.09.2020 15:38

Enuygun.com derlemesine göre, uygun uçak bileti bulabilmek için fiyat karşılaştırması, VPN kullanımı, biletin tek yön satın alınması, aktarmalı uçuşların tercih edilmesi gibi kriterler tüketiciye uygun bilet bulunması konusunda yardımcı oluyor.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, tatil harcamaları arasındaki en maliyetli kalemlerden biri uçak bileti olarak öne çıkarken, şirket uygun bilet bulmanın ipuçlarını paylaştı.

Buna göre, uygun fiyatlı uçak bileti satın almanın ilk adımı bilet fiyatlarını karşılaştırma oluşturuyor.

Bunun için hem uçak bileti arama motorları hem de hava yolları şirketlerinin kendi web siteleri kullanılabilirken, Enuygun.com da karşılaştırmalı uçak bileti fiyatı sunuyor.

Tarih tercihlerinizi esnek tutulması ve tarayıcı modunun gizli moda alınması diğer ipuçları arasında yer alırken, gizli mod sayesinde tarayıcı geçmişinde uçak bileti araması bulunmuyor, dolayısıyla aramaya bağlı artan farklı fiyat seçenekleri ile karşılaşılmıyor.

Açıklamada, tarayıcıdaki çerezleri temizlemek, seyahat rotasının sezonuna dikkat etmek, kısa sürede değişen fiyatlarda bileti alırken hızlı davranmak gibi uyarılar yer alırken, Enuygun.com'da yolcu ve kart bilgilerini kaydedilerek biletler ortalama 40 saniyede alınabiliyor.

Bilet satın alırken mobil uygulamaların kullanılması, hava yolu şirketleri ve Enuygun.com gibi uçak bileti arama motorlarının mail bültenlerine kaydolunması, mil programlarının araştırılması, biletin tek yön satın alınması, uzun mesafe yolculuklarda aktarmalı uçuşların tercih edilmesi, planların erken yapılması ve VPN kullanılması, uygun bilet bulabilmek için işe yarayan diğer çözümler arasında yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mike Pompeo Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Münir Özkul Halil Sezai Haluk Levent Aytaç Ağırlar
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Niğde Bursa Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enuygun.com, uygun uçak bileti alma ipuçlarını paylaştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 16:05:42. #1.14#
title