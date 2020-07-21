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Enuygun.com Türkiye'nin en temiz plajlarını araştırdı

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala "enuygun.com", tatil planı yapanlar için Türkiye'nin en temiz 20 plajını derledi.

Enuygun.com Türkiye'nin en temiz plajlarını araştırdı
21.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:06

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala "enuygun.com", tatil planı yapanlar için Türkiye'nin en temiz 20 plajını derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, yaz tatili için oldukça geniş bir yelpazede seçenek sunan Türkiye'de adını dünyaya duyuracak kadar temiz ve güzel plajlar bulunuyor.

Hijyen konusunun gündemde olduğu bugünlerde, bu farkındalıkla hareket eden "enuygun.com" Türkiye'nin en temiz 20 plajını araştırdı.

Açıklamada bu plajlar, Antalya'daki Kaputaş, Patara, Çıralı, Kleopatra ve Kalkan halk plajı, Muğla'daki İztuzu, Kelebekler Vadisi, Ölüdeniz, Sedir Adası Kleopatra, Marmaris İncekum, Bodrum Ortakent Kargı, Ayvalık Sarımsaklı, Assos Kadırga Koyu, Bozcaada Akvaryum Koyu ve Ayazma, Gökova Akbük Koyu, Datça Ovabükü Koyu, Mersin Kız Kalesi halk plajı, Urla Kum Denizi halk plajı, Bartın İnkumu plajı olarak sıralandı.

Kaynak: AA

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