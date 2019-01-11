Enuygun.com Sömestir İçin Vizesiz ve Pasaportsuz Rotaları Açıkladı

Seyahat sitesi Enuygun.com, Türklerin, 18 Ocak'ta başlayacak sömestir tatilinde vizesiz hatta pasaportsuz gidebileceği yurt dışı tatil rotalarını açıkladı.

Enuygun.com'un açıklamasına göre, milyonlarca öğrencinin yarıyıl tatiline az kaldı. Eğitim ve öğretime verilen bu arada, çocuklarıyla birlikte yurt dışına seyahat etmek isteyenler için vizesiz ve pasaportsuz gidebilecekleri, üstelik yeme içme fiyatlarının uygun olduğu ülkeler var. Enuygun.com, Türklerin vizesiz hatta pasaportsuz gidebileceği yurt dışı tatil rotalarını inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, son yıllarda Sırbistan, Makedonya, Karadağ gibi Balkan ülkelerinin uçak biletlerine büyük talep var.

Balkanlarda Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova'nın Türk vatandaşlarından vize istemediğini kaydeden Hacıbayramoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkelerde yeme içme fiyatları oldukça uygun. 400-500 TL'ye uçak bileti bulmak da mümkün. Yeme içme konusunda Türk mutfağına uygun lezzetler tadılabilir. Osmanlı izlerini taşıyan tarihi yerler gezilebilir. En popüler rotalar Saraybosna, Belgrad, Kotor, Budva, Üsküp ve Ohri. Üstelik tatilde kayak yapmak isteyenler için Saraybosna'da Jahorina, Makedonya'da Popova Sapka, Mavrova, Kosova'da Brezoviça gibi pistleriyle ünlü yerler de var."

"Bazı ülkelere pasaporta bile gerek yok"

Hacıbayramoğlu, 18 Ocak'ta başlayacak sömestir tatilinde çocukların ve ebeveynlerin pasaportları yoksa bile yurt dışına seyahat edilebileceğini kaydederek, Ukrayna, Gürcistan, Kıbrıs ve Moldova'nın Türk vatandaşlarının pasaportsuz bile gidip seyahat edebileceği ülkeler olduğunu bildirdi.

Yeni çipli kimlik kartların kişinin yanında olmasının yeterli olduğunu kaydeden Hacıbayramoğlu, şu bilgileri verdi:

"Ukrayna'da Kiev, Odessa, Moldova'nın başkenti Kişinev ya da Gürcistan'da Batum'a gidilebilir. Kıbrıs'ın konforlu otellerinin kış için uygun fiyatlarından da yararlanabilirsiniz. Katar'ın başkenti Doha'nın kışın denize girilebilecek rotalardan biri. Katar'da otel ve uçak bileti fiyatları, Dubai'ye göre biraz daha uygun ve de vize ücreti ödenmiyor. Katar'da kışın lüks otellerde deniz keyfi yapılabilir. Uzakdoğu'ya gitmeyi göze alanlar içinse alternatif çok. Vize istemeyen Tayland, Maldivler ve Singapur gibi ülkeler de gitmek için en uygun mevsim olduğu için değerlendirilebilir."

Kaynak: AA