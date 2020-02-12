Enuygun.com sektörde ilk 5'i hedefliyor

12.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:18

Uçak bileti sitesi Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmayı hedeflediklerini bildirdi.



Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, uçak ve otobüs bileti satışı, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi farklı yelpazede, seyahat sektörüne yönelik hizmetler sunan şirket, 2019 yılını değerlendirdiği ve gelecek hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada, toplantıdaki ifadelerine yer verine Çağlar Erol, kuruldukları günden bu yana Türkiye'de uçak bileti satın alım alışkanlıklarını değiştiren ve pazara yön veren bir hizmet sunduklarını dile getirdi.



Erol, en güncel teknolojileri kullanarak birçok ilke imza attıklarını ve Türkiye'nin en büyük uçak bileti satış sitesi konumuna yükseldiklerini belirterek, "Bugün 17 milyondan fazla aylık ziyaretçimiz ve 6 milyonun üzerinde mobil uygulama indirilme sayımızla Türkiye'de dijital seyahatin lideriyiz. Bugün Türkiye'de her 100 yurt içi uçak biletinin yaklaşık 10'u Enuygun.com üzerinden satın alınıyor. Son üç yıl içerisinde 15 milyondan fazla yolcu, uçak biletini Enuygun.com'dan aldı.

Hava yolu şirketlerinin farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak, kullanıcılarımızın en uygun uçak biletini bulmalarına yardımcı olurken aynı zamanda uçak bileti satışındaki güçlü konumuz sayesinde otobüs bileti ve otel rezervasyonları için de tercih ediliyoruz. Ayrıca araç kiralama hizmeti de veriyoruz. Kısacası her bir aşama için farklı web sitelerini gezmektense tek seferde tüm uçuş, otobüs ya da otel seçeneklerini listeleyip kendilerine en uygun ulaşım yolunu ve oteli seçip satın alabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendilerini seyahat odaklı bir teknoloji şirketi olarak konumlandırdıklarını ve en yeni teknolojileri kullanmakla kalmayıp kendi teknolojilerini üreterek sektörde yapılmamışları yaptıklarını dile getiren Erol, Bilet İptal Güvencesi, Blockchain alt yapısı üzerine inşa edilen ENCüzdan ve ENCoin, Akıllı Aktarma, Enuygun Hediye Kart gibi hizmetlerin bunlardan birkaç tanesi oluğunu aktardı.

"Yurt dışında yüzde 400 büyüme planlıyoruz"

Erol, seyahat sektöründeki farklı alanlara da girerek 2028 yılında dünyanın en büyük 5 seyahat sitesinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa vadede ise uçak bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu, araç kiralama ve yeni seyahat hizmetleriyle birlikte 'Seyahat Süper Uygulaması' olmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz senelerde Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Arapça konuşulan diğer ülkeler ve Rusya'da hizmet vermeye başladığımız Wingie markamızla yurt dışı pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi ve geliştirdiğimiz stratejilerle yeni ülkelerde yeni kullanıcılarla buluşmayı hedefliyoruz.

Yine 2020 içerisinde mevcutta hizmet vermekte olduğumuz pazarlara ek olarak Kanada, Avusturya, Yeni Zelanda ve Avusturalya'daki pazarlara girmek hedeflerimiz arasında. Gelişmekte olan pazarlar her zaman kadrajımızda yer alıyor. Wingie markamız şu an İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve İspanyolca dillerinde, yepyeni pazarlardaki kullanıcılara hizmet veriyor. Yatırım planlarımız arasında yurt dışındaki faaliyetlerimizi daha fazla büyütmek var. Wingie ile var olduğumuz pazarlarda bu yıl yüzde 400 büyüme planlıyoruz ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hedefimiz sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp tecrübe ve bilgi birikimimizle beraber bir dünya oyuncusu olmak."

"Uçak bileti tarafında 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış bekliyoruz"

Çağlar Erol ayrıca Enuygun.com'un ziyaretçi sayısının hem uçak bileti dikeyinde hem de yatayda diğer ürünlerle hızla büyümeye devam edeceğini ifade ederek, "Bu yıl sonuna kadar uçak bileti tarafında 7,5 milyon adetin üzerinde bir satış bekliyoruz. Otobüs bileti satışlarına ise kısa süre önce başlamış olmamıza rağmen çok iyi bir başlangıç yaptık. Sunduğumuz güvenilirlik nedeniyle burada çok hızlı büyüyoruz. 2020 yılında otel ve otobüs kategorilerinde önceki yıla göre 10 kat büyüme hedefliyoruz. Türkiye'de ilk kez Enuygun.com tarafından geliştirilen Akıllı Aktarma teknolojimizle yine 2020'de dünyanın farklı ülkelerindeki kullanıcılara başka yerde bulamayacakları bağlantıları, yüzde 90'a varan ucuz fiyatlarla bulabilecekleri seçenekler sunmaya devam edeceğiz. Akıllı Aktarma'nın Wingie hedeflerimizin gerçekleşmesinde de büyük etkisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA