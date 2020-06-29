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Enuygun.com'dan Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com, pandemi sonrası tatil rotasını doğaya çevirmek isteyenler için Türkiye'nin gizli kalmış 8 destinasyonunu derledi.

Enuygun.com'dan Türkiye'nin gizli kalmış 8 farklı destinasyonu
29.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 15:24

Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com, pandemi sonrası tatil rotasını doğaya çevirmek isteyenler için Türkiye'nin gizli kalmış 8 destinasyonunu derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, içinde bulunulan gündem nedeniyle bu yaz tatil tercihlerini de değişti.

Şirketten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birgi Köyü, İzmir, herkesin hayallerini kurup bir gün yaşamak istediği Ege Köyü tanımıyla birebir örtüşen yerlerden birisi. Yeşile boğan çınar ve ceviz ağaçları, ahşap pencereli taş evleri ve sakin sokaklarıyla tüm misafirlerini büyülüyor. Tarih boyunca Frigler, Persler, Bizanslılar, Romalılar ve Osmanlılar'a ev sahipliği yapmış olan bu kadim köy, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de alınmış. Sakin bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir lokasyon. Köyün tarihi atmosferini yakalamak için taş evlere kurulmuş butik otellerde konaklayabilirsiniz. Küçük Kargı Koyu ise Muğla, dalış meraklılarını kendine çağırıyor. Sadece su altı güzellikleri değil serin bir rüzgara ve hoş bir kokuya sebep olan sığla ağaçları da burayı unutulmaz kılan farklı özelliklerden bir kaçı. Kalabalıktan uzakta, huzur dolu bir tatil isteyenler için oldukça ideal. Palamutbükü, Datça da masmavi denizi ve dalış noktalarıyla huzurlu bir adres noktası olarak tatilcileri çağırıyor. Palamutbükü'ne en yakın havalimanı 90 kilometre uzaklıkta olan Bodrum Milas Havalimanı. Bodrum Marina'dan kalkan Datça feribotlarıyla ilçe merkezine gelerek Palamutbükü'ne giden araçlara binebilirsiniz."

Kekova'nın Antalya, Demre ve Kaş arasında bulunan Kaleköy, Üçağız ve Kekova'yı kapsayacak bir bölgenin adı olduğu kaydedilen açıklamada, bölgenin en önemli özelliğinin ise antik çağlardan bugünlere kadar kalan arkeolojik eserlerin su seviyesinin yükselmesiyle birlikte su altında kalması olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bördübet Koyu, Marmaris, ormanın ev sahipliği yaptığı kuş türlerinin sesleri arasında doğanın kalbinde bir yer. Bördübet'te Kız Kumu Plajı ve Bayır Köyü de gizli kalmış doğa harikası manzaraları var. Gideros Koyu, Kastamonu'nun Cide ilçesinde bulunuyor. Kestane, kayın, meşe, çam ve şimşir ağaçlarının ortasında yer alan Gideros Koyu'nda yeni tutulmuş taze balıkların tadına bakmak da mümkün. Farklı çeşitte balıkların yanı sıra Kastamonu'nun yöresel lezzetleri de denenmesi gerekenler arasında."

Açıklamada, Sinop'da, yaklaşık 3 dönümlük bir alanı kaplayan Akgöl'ün de ağaçlarıyla meşhur olduğu belirtilerek, günübirlik piknikler ya da doğayla iç içe bir kamp tatili için iyi bir nokta olduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbul'un Çatalca ilçesinde bulunan Çilingoz Tabiat Parkı da İstanbul'dan çok uzaklaşmadan kalabalıklardan ve şehrin stresinden uzaklaşılabilecek bir destinasyon. Park günübirlik ziyaret ediliyor ya da çadır ile hafta sonu kamp gezisi düzenlenebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Manşet

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