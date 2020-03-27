Enuygun.com'dan sosyal izolasyona destek uygulaması Koronavirüs salgını sebebiyle İçişler Bakanlığınca yayımlanan otobüslerin yüzde 50 yolcu kapasiteyle seferlerine devam edebilmesi genelgesi üzerine mecburi seyahat etmek zorunda kalanlar, Enuygun.

Koronavirüs salgını sebebiyle İçişler Bakanlığınca yayımlanan otobüslerin yüzde 50 yolcu kapasiteyle seferlerine devam edebilmesi genelgesi üzerine mecburi seyahat etmek zorunda kalanlar, Enuygun.com'dan otobüs biletlerini alırken sosyal izolasyon etiketi seçeneğiyle sosyal mesafe kuralını uygulayabilecek.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik hazırladığı genelgeyle sosyal mesafeyi korumak için otobüsler, kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşımaya başlayacak. Bu genelge sonrası Enuygun.com da "Sosyal İzolasyon" etiketini otobüs bileti arama sayfasına ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, "Enuygun.com olarak tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan bu süreci yakından takip ediyoruz. Bu zorlu dönemde yetkili mercilerin kararları doğrultusunda her türlü tedbiri ve güvenliği almak zorundayız. Sosyal mesafe kurallarına dikkat çekmek amacıyla sosyal izolasyon etiketi uygulamasını başlattık. Bu sayede mecburi seyahat eden yolcular da tedbirlerini alabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA