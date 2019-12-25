Enuygun.com'dan Enuygun Hediye Kart hizmeti

25.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:16

Uçak bileti sitesi Enuygun.com, sıradan yılbaşı hediyelerinden sıkılanlar için Enuygun Hediye Kart'ı sundu.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Enuygun Hediye Kart sayesinde sevdiklerine, bir yıl içerisinde istediği zaman, istediği hava yolu uçuşlarında kullanabileceği, kişinin dilediği tutarlarda belirleyeceği hediye kartlarından biri gönderilebilecek.

Kişi, Hediye Kart sayfasına girerek önce hediyeyi göndereceği kişinin beğenisine göre temayı seçiyor. Seçime göre birçok tasarım alternatifi bulunuyor. Bunlardan birini seçip kendi mesajını yazıyor ya da isterse önceden hazırlanmış mesajlardan birini tercih ediyor. Karta önceden tanımlanmış 100 TL, 150 TL, 200 TL, 500 TL ya da 1000 TL yükleme yapılabileceği gibi kişinin kendi belirlediği miktar da seçilebiliyor. Kişi, gönderi zamanını da belirleyebiliyor. Ödeme işleminden sonra seçilen tasarım ve mesaj e-posta olarak hediye sahibine gönderiliyor. Enuygun Hediye Kart, WhatsApp ile de gönderilebiliyor.

Enuygun Hediye Kart, hediye sahibine 24 haneli bir kod olarak e-posta ile gönderiliyor. Hediye sahibi, Enuygun.com üye hesabındaki ENCüzdan sekmesinde bulabileceği Hediye Kartı Aktar butonuna tıkladıktan sonra bu kodu kullanarak hediye tutarını ENCoin olarak hesabına tanımlayabiliyor. Enuygun Hediye Kart ile hesaba aktarılan tutar, ENCoin olarak uçak bileti satın alma işlemlerinde kullanılabiliyor.

Kaynak: AA