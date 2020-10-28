Enuygun.com'dan Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerler
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Enuygun.com'dan Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerler

28.10.2020 12:51 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:55
Enuygun.com'dan Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerler

Enuygun.com, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerleri derledi.

Enuygun.com, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla Cumhuriyet coşkusunun yaşanabileceği yerleri derledi.

Enuygun.com açıklamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, bundan tam 101 yıl önce 1919 yılında Bandırma Vapuru ile Samsun'a ayak bastığı ve dört yıllık mücadele sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, günün anlam ve önemini anlamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını anmak için şirketin, cumhuriyet coşkusunu yaşanabileceği yerleri derlediği belirtildi.

Buna göre, derlemede, Bandırma Vapuru – Samsun, Amasya - Saraydüzü Kışla Binası, Erzurum - Kongre ve Milli Mücadele Müzesi, Sivas - Kongre Binası ve Etnografya Müzesi, Ankara - Eski Meclis Binası, Afyon - Kocatepe Anıtı ve Anıtkabir yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 12:59:15. #1.14#
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