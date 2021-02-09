Enuygun'a "Dünyanın önde gelen hava yolu rezervasyon sitesi" ödülü

Enuygun, Uzakrota Seyahat Ödülleri'nde, "Dünyanın önde gelen hava yolu rezervasyon web sitesi" kategorisinde birinciliğe layık görüldü.

Enuygun açıklamasına göre, seyahat sektörünün nabzını tutan Uzakrota tarafından gerçekleştirilen Uzakrota Ödülleri'nin 10. yılında "2020'nin turizmdeki enleri" belli oldu.

Küresel çapta 182 bin 475 oyun kullanıldığı yarışmanın sonucuna göre, Enuygun, "Dünyanın önde gelen hava yolu rezervasyon web sitesi" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek uçak, otobüs bileti ve otel gibi tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir uygulamadan satın alma imkanı sunan Enuygun, ayda 17 milyon ziyaretçisi, 6 milyonun üzerinde uygulama indirmesi ile milyonlarca internet kullanıcısının uçak bileti rezervasyonları için ilk adresi konumunda bulunuyor.

Global markası Wingie ile 5 dilde farklı pazarlara açılan Enuygun, İstanbul ve Berlin'deki ofisleriyle global online turizm sektörünün önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan