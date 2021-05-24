Enuygun: 65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yok
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Enuygun: 65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yok

Enuygun: 65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yok
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Seyahat sitesi Enuygun, uçak ya da otobüs bileti alacak 65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun olmadığını belirtti.

Seyahat sitesi Enuygun, uçak ya da otobüs bileti alacak 65 yaş üstü yolcuların seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun olmadığını belirtti.

Enuygun'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, 17 Mayıs'ta açıklanan yeni kademeli normalleşme kararlarıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgesi alma zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.

Hacıbayramoğlu, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü vatandaşlar, bir yılı aşkın bir süredir seyahatleri öncesinde e-devlet üzerinden ya da Alo 199'u arayarak seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabiliyordu. Ancak son yapılan düzenleme sonrasında 65 yaş üstü vatandaşların yolculuklar için seyahat izin belgesi almaları gerekmiyor. Yaz tatili için bilet satın almak isteyen 65 yaş üstü vatandaşların ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yok. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı gün ve saatlerde özel araçlarıyla da yolculuk yapacakların belge almasına gerek yok."

İçişleri Bakanlığının açıkladığı Kademeli Normalleşme Genelgesi'ne göre seyahat izin belgesinin hafta sonları ya da akşam 21.00, sabah 05.00 saatleri arasında özel araçlarla yapılacak yolculuklar için gerektiğini belirten Hacıbayramoğlu, "Sokağa çıkma yasağının olduğu gün ve saatlerde uçak, otobüs, tren gibi toplu ulaşım araçlarıyla yolculuk yapacaklar kısıtlamalardan muaf. Sadece bilet PNR numaralarını ya da rezervasyon kodlarını göstermeleri yetiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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