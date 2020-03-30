Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
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Fahrettin Koca, Sağlık, Güncel

Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?

Koronavirüs salgını ile birlikte entübe terimi nıkça kullanılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından sonra herkes entübe nedir, entübe hasta ne demek, sorusunun cevabını arıyor. Peki, entübe hasta kimlere denir? İşte tüm detaylar...

30.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:27
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarını duyurduğu açıklamasında bazı hastaların entübe halinde olduğunu dile getirmişti. Açıklamalar sonrası vatandaşlar entübe nedir, entübe hasta kimlere denir ve entübe hasta ne demek gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ENTÜBASYON NEDİR?

Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.

Kendi kendine yeterli soluk alamama durumu olarak da tanımlanabilen solnum yetmezlikli hastaları solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Ayrıca pek çok ameliyatta, ameliyatı yapabilmek için hastayı uyutmak ve kaslarını gevşetici ilaçlar vermek gerekir. Bu ilaçlar hastanın kendi kendine nefes almasına engel olduğundan ameliyat süresince hastanın solunum cihazına bağlanması ve bunun için de entübe edilmesi gerekir.

ENTÜBE HASTA NE DEMEK?

Hasta normal solunumunu devam ettiremediği için suni solunum oluşturmak adına uygulanan entübe işlemi sonrası vakaya entübe hasta adı veriliyor. Entübe hastalar kendilerine bağlanan suni solunum ile birlikte nefes alıp verme işlemlerini gerçekleştiriyorlar.

Hastanın solunum yetmezliğine yol açan durumu ortadan kalkar veya hafifler, hasta kendi başına yeterli nefesi alır hale gelirse entübasyon işlemi sonlandırılabilir. Bu işleme de tıpta "ekstübasyon" adı verilir. Entübasyon süresi bazen çok uzayabilir.

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Osman DEMİR
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