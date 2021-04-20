Entübe ne demek? Entübe anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Entübe, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Entübe ne demek? Entübe anlamı ne? İşte, Entübe kelimesin anlamı!