Entübe ne demek? Entübe anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Entübe, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Entübe ne demek? Entübe anlamı ne? İşte, Entübe kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Entübe kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Entübe anlamı ne? Entübe ne demek?
ENTÜBE NE DEMEK?
Entübasyon, solunumun veya solunum yolunun güvenliğinin bozulması ya da bozulma riskinin oluşması durumunda hava yolunun korunması, devamlı havalandırma sağlanması, gerekirse ilaç verilmesi amacıyla, suni solunuma geçmek için laringoskopi veya özel aparatlar yardımıyla solunum yoluna (trakea) içine ağız ya da burun yoluyla özel bir tüp yerleştirilmesi işlemidir.