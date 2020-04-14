Entübe Cihazına bağlanan aparatı üretip Mardin'e gönderdiler 19 virüsünün sağlık çalışanına bulaşma riskini azaltmak amacıyla ihtiyaç duyulan aparatı üreterek Nusaybin Devlet Hastanesi'ne teslim etti.

19 virüsünün sağlık çalışanına bulaşma riskini azaltmak amacıyla ihtiyaç duyulan aparatı üreterek Nusaybin Devlet Hastanesi'ne teslim etti.

Tüm dünyada etkili olan Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi ile mücadele kapsamında Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bulunan tasarım prototipleme ve test merkezi, entübasyon işlemi sırasında cihazla entegre çalışarak işlemi kısaltan aparat üretti. Özellikle solunum cihazına gereksinim duyan hastaların entübasyon işlemi, hem işlem sırasında hasta konforunun artması, hem de virüsün temas yoluyla sağlık çalışanına bulaşmasının engellenmesi açısından ek bazı aparatlara ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda Nusaybin Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan entübasyon işlemi sırasında cihazla entegre çalışacak aparat, Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT) bünyesindeki Tasarım, Prototipleme ve Test Merkezinde tasarlanıp üretildi. Hastanın dilinin kaldırılması ve bu yolla daha hızlı alınan kamera görüntüsünün uygun cihazlara (mobil telefon ve diğer görüntüleme aygıtları) aktarılarak, entübasyon tüpünün hızlıca ve yüksek doğrulukla konumlandırılması sağlayan aparat, Düzce Üniversitesi bünyesindeki 3-Boyutlu yazıcılarla 4 adet basıldı ve sağlık çalışanlarımızın kullanımı için Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimliği'ne teslim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA