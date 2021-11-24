"Entrikalı Dolap Komedyası" Kapaklı'da sahnelendi - Haberler
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"Entrikalı Dolap Komedyası" Kapaklı'da sahnelendi

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Kapaklı ilçesinde "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Kapaklı ilçesinde "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belediyenin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Belediye Tiyatro Kulübünce, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun beğeni topladı.

Kapaklı Belediye Başkan Vekili Özgür Cengiz, oyun sonunda oyuncuları tebrik etti.

Belediye Tiyatro Kulübü, oyunu, Özel Trakya Bakım Merkezindeki yaşlılar için de sahneledi.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, oyunun ardından yaptığı konuşmada, ilçenin kabuğunu değiştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda geçen hafta Ankara Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festival" etkinliğine katıldıklarını anlatan Çetin, "154 belediyenin yer aldığı festivalde Kapaklı olarak ilgi çektik. Yerel hizmetlerin yanı sıra kültür ve sanat alanında, spor alanında kentimizi geliştirmeye çabalıyoruz." dedi.

Oyunu Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Özel Trakya Bakım Merkezi Kurucu Müdürü Selami Tarak ve Kurum Müdürü Dilek Çağlar da izledi.

Entrikalı Dolap Komedyası Kapaklı'da sahnelendi

Entrikalı Dolap Komedyası Kapaklı'da sahnelendi

Entrikalı Dolap Komedyası Kapaklı'da sahnelendi

Entrikalı Dolap Komedyası Kapaklı'da sahnelendi

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AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri

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