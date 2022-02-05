"Entrikalı Dolap Komedyası" Hayrabolu'da sahnelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Entrikalı Dolap Komedyası" Hayrabolu'da sahnelendi

AA, Sedat Kara - Güncel
 - Güncelleme:

Hayrabolu ilçesinde "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Hayrabolu ilçesinde "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde sahnelenen oyuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Oyunu Kaymakam Mehmet Sülün, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de izledi.

İnan, oyun sonunda tüm oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.

AA / Sedat Kara - Güncel

Öğretmenevi, Hayrabolu, Tiyatro, oyunlar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title