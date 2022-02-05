"Entrikalı Dolap Komedyası" Hayrabolu'da sahnelendi

Hayrabolu ilçesinde "Entrikalı Dolap Komedyası" adlı tiyatro oyunu izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Belediyenin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Kapaklı Belediyesi Tiyatro Kulübü oyuncuları tarafından Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde sahnelenen oyuna ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Oyunu Kaymakam Mehmet Sülün, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de izledi.

İnan, oyun sonunda tüm oyuncuları tebrik ederek, çiçek takdim etti.