Entrika ondan sorulacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Entrika ondan sorulacak

Entrika ondan sorulacak
Hürriyet - Haberler | Magazin

Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek.

Miss Turkey 2017 birincisi olan Sümen, güzelliği ile olduğu kadar yeteneğiyle de adından söz ettirecek. Dizide Sümen, Bora'nın ortağı ve arkadaşı Tuğçe Dikman karakteriyle ekrana iddialı bir giriş yapacak. Tuğçe'nin dizideki amacı Bora'yı elde etmek olacak ve bu uğurda her türlü entrikaya başvuracak. Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizi, ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Tamer Levent Funda Eryiğit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Entrika ondan sorulacak - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 11:29:45. #1.16#

title