Enterprise Türkiye'den 6 yeni ofis
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Enterprise Türkiye'den 6 yeni ofis

21.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:31
Enterprise Türkiye'den 6 yeni ofis

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car’ın Türkiye ağı olan Enterprise Türkiye, şubat ayı içerisinde 6 yeni şehir içi ofisini daha devreye aldı.

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car'ın Türkiye ağı olan Enterprise Türkiye, şubat ayı içerisinde 6 yeni şehir içi ofisini daha devreye aldı.

Türkiye'nin ihtiyaç duyulan her noktasına kiralama çözümlerini daha fazla ulaştırmayı hedefleyen Enterprise, bu kapsamda İstanbul'da Cevahir AVM ve Ümraniye, Malatya'da Malatya Park AVM ile Alanya, Muş ve Hatay'da yeni şehir içi ofislerini hizmete sundu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yeni normale dönüşün getirdiği mobilite ihtiyacıyla birlikte geçtiğimiz yıl da ofis sayısını artıran Enterprise, ülke genelinde ise toplamda 70'in üzerinde ofis sayısına ulaştı. Enterprise Türkiye; geçtiğimiz yıl Enterprise-Rent-A-Car'ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında yapılan değerlendirmede, yüzde 88'lik müşteri memnuniyeti oranıyla dünya ortalamasının üzerinde bir performans göstermişti.

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün konuyla ilgili olarak; "Pandemi, özellikle araç kiralama sektöründe kurumsal kimliğe sahip güvenilir markaları pozitif anlamda ayrıştırdı. İnsanlar virüsten korunma amacı ile şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşımaya önemli bir alternatif olması sebebiyle araç kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte etmeye başladık. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım hizmetlerimizle ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık. Salgınla birlikte müşterilerimizin araç kiralama süreleri de farklılaştı. Daha esnek kiralamaya yöneldik. Haftalık, aylık, 3 aylık gibi kiralamalarda artış yaşandı. Bununla beraber şehir içi lokasyonların kiralamada öne çıkmasıyla birlikte şehir içi ofis yatırımlarımıza hız verdik. Dolayısıyla, pozisyonumuzu pandeminin getirdiği yeni normale göre alarak 2020 yılında araç sayısı, ofis ve daha da önemlisi istihdam anlamında önemli oranda büyüdük. Bu bağlamda 2021 yılında yeni şehir içi ofis yatırımları yapmaya da devam edeceğiz ve yakın zaman hedefimizi 100 ofis olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Arda Turan Ersun Yanal Ünal Karaman Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Şehit Eskişehir Mehmet Şerif Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Enterprise Türkiye'den 6 yeni ofis - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 18:31:25. #1.16#
title