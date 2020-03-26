Enterprise'dan ücretsiz adrese teslim hizmeti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Otomobil ›› Enterprise'dan ücretsiz adrese teslim hizmeti - Haber
Koronavirüs, İstanbul, Dalaman, Araç, Otomobil

Enterprise'dan ücretsiz adrese teslim hizmeti

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik özel önlemler aldı.

26.03.2020 22:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:01
Enterprise'dan ücretsiz adrese teslim hizmeti

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent-A-Car, dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik özel önlemler aldı.

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Bodrum ve Dalaman'da, kiralama ofislerine gelmek istemeyenler için araçları talep edilen noktaya kadar ücretsiz teslim hizmetiyle getirmeye başladı. Bu dönemde insanların seyahat özgürlüğünü sorunsuz bir şekilde sağlamak isteyen Enterprise ayrıca, kilometre sınırlamalarını ortadan kaldırdı ve kiralanan araçların şehir içerisinde farklı ofislere ücretsiz olarak bırakılmasının önünü açtı. Araçların kira dönüşlerinde ve teslimattan hemen önce temizlenmesiyle ilgili önlemlerini de en üst seviyeye çıkaran şirket, tüm iç aksamları özel dezenfektanlarla temizleyerek teslim etmeye başladı.

"Tüm aksamları dezenfekte ediyoruz"

Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar, toplu taşıma araçlarıyla seyahatlerini büyük ölçüde askıya almış durumda. Bu dönemde kiralama şirketlerine büyük görev düşüyor. Enterprise olarak bu haftadan itibaren, evinden veya iş yerlerinden çıkmak istemeyen müşterilerimiz için ücretsiz teslim hizmetine başladık. Böylece müşterilerimiz hiçbir ekstra ücret ödemeden dilediği yerde aracını teslim alabilecek ve iade edebilecek. Adrese teslim hizmeti verecek arkadaşlarımızı da hijyenik anlamda koruma önlemleriyle donattık. Öte yandan, filomuzda bulunan araçları zaten kiralamadan önce ve hemen sonra dezenfekte ediyorduk. Ancak bu dönemde temizlik önlemlerimizi daha da üst seviyede artırdık. Bu kapsamda araçlarımızın temas edilen tüm aksamlarını ayrıca dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her şeyden daha önemli" dedi.

Kaynak: Carmedya.com

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik Haber
Belediye Başkanı uyardı: Virüs yayılıyor, ilk kaybımızı verdik
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor Haber
Sıtma ilacıyla koronayı tedavi eden doktora ölüm tehditleri yağıyor
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor Haber
Terim'in koronavirüse yakalanması sonrası olay sözler: Bana inandırıcı gelmiyor
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans Haber
Karantinadan sıkıldı! Ebru Polat'tan sosyal medyayı sallayan dans
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haber
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak Haber
Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Şahan Gökbakar, canlı yayını kapatamayan Sıla'yı tiye aldı
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Koronadan ölen Dilek'in sosyal medya paylaşımları, virüsün etkisini gözler önüne serdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor, koronavirüsten korunmak için 8 tavsiye verdi
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Bir buçuk aydır aşk yaşayan Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Rapor verilip evine gönderilen koronavirüs şüphelisini, ekipler yoldan çevirdi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Menajer Haluk Canatar, Vedat Muriqi ve Serdar Aziz'in koronavirüs testlerinin negatif çıktığını söyledi
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Sergen Yalçın: Oyuncuların evde ne yaptığına dair bilgim yok
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle TOKİ ve Emlak Konut'ta taksit ödemeleri ertelendi
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Nathalia Felix, Juventus'tan izin alan sevgilisi Douglas Costa ile birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı'na maske, virüs testi ve koruyucu ekipman bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Faik Öztrak Mustafa Şentop Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin James Bond Serra Yılmaz Şeyma Subaşı Olga Kurylenko
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Hidayet Türkoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Polis İtalya
Şu an buradasınız: Enterprise'dan ücretsiz adrese teslim hizmeti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 22:47:07. #1.14#
title