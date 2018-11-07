Enteresan Goller Kaçırıp, Enteresan Goller Yiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke 04 maçı sonrası yaptığı açıklamada, "3-4 maça baktığımda bu kadar enteresan golleri kaçıran biziz, enteresan goller yiyen de biziz" dedi. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Galatasaray deplasmanda Schalke 04'e 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi'ne uygun oynadık. 3-4 maça baktığımda bu kadar enteresan golleri kaçıran biziz, enteresan goller yiyen de biziz. Enteresan bir gol yedik, sonra oyunu dengeledik. İlk yarıda bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. İkinci yarı, ikinci golden sonra kırıldık, oyunu da bıraktık" dedi. Taraftar adına üzgün olduğunu söyleyen Terim, "İstanbul'da Ali Sami Yen'de oynar gibi hava oluşturan gurbetçilere teşekkür ederim. Onlar adına üzüldüm. Biz burada galibiyetlere alışkınız. İlk yarı belki ama ikinci yarıda skoru değiştirecek oyun oynamadık" şeklinde konuştu.

"MOSKOVA'DA KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLACAK"

Lokomotiv Moskova ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Şimdi Moskova'da kıran kırana bir maç olacak. Şampiyonayı kazanabilmek için Lokomotiv Moskova'ya yenilmemiz yeterli. O atmosferde, o düşünce ile oynayacağız" dedi.

(İHA)