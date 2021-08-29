Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 11-06-2021
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Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 11-06-2021

Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 11-06-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

11. 06. 2021 tarihinde Sağlık Yüksekokulumuz Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

11. 06. 2021 tarihinde Sağlık Yüksekokulumuz Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Müdür Yardımcısı ve İSG Uzmanı Doç. Dr. A. Handan DÖKMECİ, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Aysun PERİM KETENCİLER, Yüksekokul Sekreteri Mehmet ÇİLİNGİR ve Kalite elçilerinin katıldığı toplantıda Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT Entegre Yönetim Sistemi (EYS) sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 11-06-2021 - Haberler
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