Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi 11-06-2021

11. 06. 2021 tarihinde Sağlık Yüksekokulumuz Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.