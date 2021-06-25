Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi Yeni
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Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi Yeni

Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

24. 06. 2021 tarihinde Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulunda Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi (EYS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

24. 06. 2021 tarihinde Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulunda Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi (EYS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Hakan URUÇ, Öğr. Gör. Sevginar NALBANTOĞLU, Yüksekokul Sekreteri Fahrettin SEZER, Kalite Elçisi Öğr. Gör. Dr. Bige KÜÇÜKEFE, İş Yeri Temsilcisi Öğr. Gör. Yarkın ÇELİK ve Öğr. Gör Sercan GÜLAY'ın katıldığı toplantıda Strateji Geliştirme Daire Başkanı Arzu ALKANAT ve Öğr. Gör. Dr. Reyhan ATA Entegre Yönetim Sistemi (EYS) sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: Habermetre

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