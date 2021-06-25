Entegre Yönetim Sitemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi Yeni

24. 06. 2021 tarihinde Marmaraereğlisi Meslek Yüksekokulunda Kalite Çalışmaları kapsamında Rektörlük tarafından planlanan Entegre Yönetim Sitemi (EYS) ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.