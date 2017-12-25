Entegre Tesis Yönetimine İhtiyaç Artıyor!

Türkiye, özellikle yapılaşma yönünden büyük bir gelişim içinde… . Tüm bu yapılar, kendi amaçları doğrultusunda hizmet veriyor ancak her şeyin düzenli işleyebilmesi için entegre bir şekilde de yönetilmeleri gerekiyor. Güvenlik, hijyen, peyzaj, enerji yönetimi ve teknik bakım gibi konular tesis yöneticilerinin ilgisini bekliyor. Tüm bu işler de yöneticiler için ekstra zaman ve çalışma temposu gerektiriyor. Öte yandan söz konusu hizmetleri profesyonel anlamda gerçekleştiren kuruluşlar da bulunuyor. 2013 yılında Türkiye pazarına giren Fransız entegre tesis yönetim firması Atalian, alanında ilk 5 oyuncu içinde yer alıyor.

YÖNETİCİLER, TESİS YÖNETİMİNİ UZMANINA BIRAKIYOR, İŞİNE ODAKLANIYOR…

Atalian, bugün Türkiye'de 5 binin üzerinde çalışana sahip bulunuyor. Türkiye'nin en büyük entegre tesis yönetim firmalarından biri konumundaki kuruluş, ISO 100 listesindeki şirketlerin %30'una tesis yönetimi, enerji yönetimi, temizlik, güvenlik, teknik bakım, resepsiyon, peyzaj, inşaat ve renovasyon olmak üzere toplam 8 hizmet dalında destek veriyor. Böylece müşterilerinin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmalarını sağlıyor. Atalian; sanayi, sağlık, eğitim, otelcilik, lüks yaşam ve perakende sektörlerinin yanı sıra çok çeşitli sektörlere de hizmet sağlıyor.

ATALİAN, TÜRKİYE'YE YATIRIMI SÜRDÜRECEK…

Dünyada 30'dan fazla ülkede 100 bin çalışanı ile tesis yönetimi alanında önemli projeleri yöneten Atalian Global Hizmetler, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyümeyi hedefliyor. Kuruluşun hedeflerinde organik büyümenin yanı sıra satın alımlar da önemli yer tutuyor. Atalian CEO'su Uğur Oktar, önümüzdeki 5 yılda Türkiye'de servis ve tesis yönetimi sektörlerinin önemli gelişmeler kaydedeceğini, Türkiye'nin potansiyelinin de büyük olduğunu ve Fransız grubun Türkiye'de yatırımlarının devam edeceğini söyledi.