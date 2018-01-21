Entegre Parmak İzine Hazır Mısınız?

Parmak izi sensörleri bir süredir hayatımızda. Akıllı telefonlarımızın belirli yerlerine konulan bu minik sensörler vasıtasıyla akıllı telefonlarımızın güvenliğini arttırıyoruz. Bu yıl içinde ise bu sensörlerin sınıf atlaması bekleniyor. Aslında bir süredir bu durum bekleniyordu, fakat geçişin bu yıl içinde tam olarak sağlanması kuvvetle muhtemel.

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Buna karşılık Apple ise, yeni tanıttığı akıllı telefonu iPhone X'da Touch ID'yi tamamen kaldırıp, yerine Face ID, yani yüz tanıma sistemi entegre etmişti. Kimlik doğrulamasında büyük bir sıçrayış olarak nitelendirilen bu sistem nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz. Ancak entegre parmak izi sensörlerinin daha fazla akıllı telefon modelinde karşımıza çıkacağı aşikar.

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Elektornik alanında uzmanlaşmış bir pazar analiz firması ola TrendForce, özellikle bu teknolojinin Samsung, LG, Oppo, VIVO ve Huawei'nin yeni nesil akıllı telefonlarına planladıklarını söylüyor. Bunlardan VIVO, bu teknolojiye benimsediğini açıklayan ilk şirket olmuştu zaten. Ancak şu ana kadar entegre parmak izi sernsörlü bir model tanıtmamıştı. Ancak görünen o ki, bu yıl içinde entegre parmak izi sensörlü modelleri sıkça göreceğiz. Bunlardan birinin de, gelecek ay düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması planlanan Samsung Galaxy S9 olması bekleniyor.