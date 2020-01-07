EnTaksi İzmir'le dijital taksi dönemi

07.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:57

Akıllı kent olma yolunda ilerleyen İzmir bireysel taşımacılıkta yeni bir adım attı. Yeni nesil mobil taksi çağırma sistemi EnTaksi İzmir, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle hayata geçirildi.

EnTaksi İzmir'in Kaya Termal Otel'de bugünkü tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kamu destekli bu tip bir projeyi Türkiye'de ilk uygulayan kentin İzmir olduğunu ifade ederek "Çağı yakalamak, çağın sunduğu imkanlarla buluşmak mecburiyetindeyiz" dedi. Uygulamanın bir başlangıç olduğunu ve İzmir'de taksiciliğin gelişmesi için çalışacaklarını dile getiren Soyer, şöyle devam etti: "Bu kentin esnafına hak ettiği yeri sağlayacağız. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızla rekabet etmiyoruz. Tam tersine nerede esnafımız varsa onun işini kolaylaştırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz."

İlk uygulama İzmir'de

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, "Türkiye'de ilk kez belediye otoritesi ve meslek odası kontrolünde tek merkezli yeni nesil dijital taksi sistemini İzmir'de uyguluyoruz" dedi. Anık şöyle devam etti: "Teknoloji canlı bir organizma gibi sürekli gelişmeye devam ediyor, ona adapte olabilenler yaşıyor, olamayanlar veda ediyor. Bu değişimi yönetemezseniz yarış dışı kalırsınız. Kendimizi geliştirmeli ve yenilemeliyiz. Dünyadaki taksicilik ve ulaşımla ilgili gelişmeleri takip etmek adapte olmak zorundayız".

Uygulamayı ilk kullanan Soyer oldu

Tanıtım toplantısının ardından EnTaksi İzmir uygulamasını ilk kullanan isim İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Soyer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'ın denetimindeki araçla kısa bir yolculuk yaptı. Soyer, EnTaksi İzmir uygulaması üzerinden erişilebilen sekiz yolcu kapasiteli VIP taksiyi de denedi.

Kaynak: Bültenler