Enstrüman ve bardak kaşık kullanarak evde klip çektiler
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Enstrüman ve bardak kaşık kullanarak evde klip çektiler

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 4 kişilik aile, çeşitli enstrümanlar ve bardak ile kaşık kullanarak çektiği klibi sosyal medyada paylaştı.

Enstrüman ve bardak kaşık kullanarak evde klip çektiler
23.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:00

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 4 kişilik aile, çeşitli enstrümanlar ve bardak ile kaşık kullanarak çektiği klibi sosyal medyada paylaştı.

Bafra ilçesinde yaşayan Nurullah ve Sümeyye Ateş çiftinin çocukları, ilkokul öğrencisi 7 yaşındaki Muhammet Taha, ailesine "Müzik grubu kuralım." teklifinde bulundu.

Koronavirüs nedeniyle evde etkinlik olması amacıyla talebi yerine getirmek isteyen aile, çeşitli enstrüman ile eşyalar kullanarak klip çekmeye karar verdi.

Baba Nurullah flüt, anne Sümeyye bardak ve kaşık, ağabey Zahit Anıl melodika, Muhammet Taha ise gitar kullandı.

Muhammet Taha'nın "Koronovirüs" şarkısını söylediği klip, sosyal medyada ilgi görüyor.

Nurullah Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taha'nın konser düzenlemeyi ve aile üyelerinin kendisine eşlik etmesini istediğini söyledi.

Tamamen doğaçlama bir şey yaptıklarına işaret eden Ateş, "Çalmaya başladık. O da kendisi doğaçlama olarak bir şeyler söylemeye başladı. Çok güzel sözler ortaya çıkmış. Hoşumuza gitti ve bunu aile grupları ile sosyal medyada paylaştık." dedi.

Salgın günlerinde çocukların evde neler üretebileceğini gördüklerini belirten Ateş, evde kaldıkları süreci en faydalı şekilde geçirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Taha Muhammet Ateş ise müziği sevdiğini dile getirerek, "Onlar fikrimi ilk başta beğenmemişti. Sonra geldiler, benimle şarkı söylediler. Benim de sözlerim güzel çıktı ve tekrar tekrar beraber çaldık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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