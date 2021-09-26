Enstitü Sekreterimiz Kadriye ÇİL emekliye ayrıldı. 27-07-2021
Enstitümüzün kuruluşundan bu yana Enstitü Sekreteri olarak görev yapan Kadriye ÇİL'in 15Temmuz 2021 tarihi itibariyle emekliye ayrılması nedeniyle, Enstitü Yönetim Kurulu veçalışma arkadaşları adına Enstitümüz Müdürü Doç. Dr.
Enstitümüzün kuruluşundan bu yana Enstitü Sekreteri olarak görev yapan Kadriye ÇİL'in 15
Temmuz 2021 tarihi itibariyle emekliye ayrılması nedeniyle, Enstitü Yönetim Kurulu ve
çalışma arkadaşları adına Enstitümüz Müdürü Doç. Dr. Bahar UYMAZ tarafından Hizmet Anısı
Plaketi verilerek Enstitüdeki hizmeti için teşekkürlerimizi ilettik.
Arkadaşımıza bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar dileriz.
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