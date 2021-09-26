Enstitü Sekreterimiz Kadriye ÇİL emekliye ayrıldı. 27-07-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Enstitü Sekreterimiz Kadriye ÇİL emekliye ayrıldı. 27-07-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Enstitü Sekreterimiz Kadriye ÇİL emekliye ayrıldı. 27-07-2021

Enstitümüzün kuruluşundan bu yana Enstitü Sekreteri olarak görev yapan Kadriye ÇİL'in 15Temmuz 2021 tarihi itibariyle emekliye ayrılması nedeniyle, Enstitü Yönetim Kurulu veçalışma arkadaşları adına Enstitümüz Müdürü Doç. Dr.

Enstitümüzün kuruluşundan bu yana Enstitü Sekreteri olarak görev yapan Kadriye ÇİL'in 15

Temmuz 2021 tarihi itibariyle emekliye ayrılması nedeniyle, Enstitü Yönetim Kurulu ve

çalışma arkadaşları adına Enstitümüz Müdürü Doç. Dr. Bahar UYMAZ tarafından Hizmet Anısı

Plaketi verilerek Enstitüdeki hizmeti için teşekkürlerimizi ilettik.

Arkadaşımıza bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Enstitü Sekreterimiz Kadriye ÇİL emekliye ayrıldı. 27-07-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 03:42:09. #1.17#