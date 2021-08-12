ENSİA, Yaşar Üniversitesi ile ortak organizasyonlar için iş birliği protokolü imzaladı

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ile Yaşar Üniversitesi, ortak bilimsel ve sektörel organizasyonlar düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ile Yaşar Üniversitesi, ortak bilimsel ve sektörel organizasyonlar düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

ENSİA'dan yapılan açıklamaya göre, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ve ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı tarafından imzalanan protokol, üniversite-sanayi iş birliğine örnek niteliği taşıyor. Bu kapsamda, ENSİA üyesi şirketlerin yenilenebilir enerji alanındaki projelerine Yaşar Üniversitesinin akademik kadroları katkı sağlarken üniversitede üretilen bilimsel bilgilerin, reel sektörde ve sanayide daha kolay ve uygun maliyetle karşılık bulması kolaylaşacak.

Stajyer öğrenci taleplerinin kabul edilmesinde, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere Yaşar Üniversitesi bünyesinde eğitim veren ilgili bölümler öncelikli olarak değerlendirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, derneğin akademik üyeleri arasında Yaşar Üniversitesi kadrosunda yer alan pek çok akademisyen yer aldığını ifade etti. Akademik üyeler ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencileriyle 5 yıldan fazla süredir çeşitli projelerde buluştuklarını aktaran Kalaycı, "ENSİA Genç organizasyonumuz bünyesinde de Yaşar Üniversitesinden pek çok genç mühendis adayımız bulunuyor. Bu ilişki sistematiğini üniversitenin kurumsal yapısı ile tamamlamaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu