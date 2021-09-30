Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması

ORDU (AA) - Ensar Vakfı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait bir binanın vakfa verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarafından MEB'e ait bir binanın vakfımıza verildiğine dair ortaya konulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu yalan haberler i ortaya atan ve yayanlar ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirir, halkımızı yanıltarak oluşturulmaya çalışılan algı politikasına itibar edilmemesini kamuoyuna arz ederiz."