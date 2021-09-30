Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması - Haberler
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Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması

AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması

Ensar Vakfı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait bir binanın vakfa verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

ORDU (AA) - Ensar Vakfı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait bir binanın vakfa verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarafından MEB'e ait bir binanın vakfımıza verildiğine dair ortaya konulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu yalan haberler i ortaya atan ve yayanlar ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirir, halkımızı yanıltarak oluşturulmaya çalışılan algı politikasına itibar edilmemesini kamuoyuna arz ederiz."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması - Haberler
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