Ensar Vakfından Ordu'da MEB'e ait binanın vakfa verildiği iddiasına yalanlama Açıklaması
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Ensar Vakfı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait bir binanın vakfa verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
ORDU (AA) - Ensar Vakfı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, Ordu'da Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) ait bir binanın vakfa verildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Vakıftan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel tarafından MEB'e ait bir binanın vakfımıza verildiğine dair ortaya konulan iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu yalan haberler i ortaya atan ve yayanlar ile ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildirir, halkımızı yanıltarak oluşturulmaya çalışılan algı politikasına itibar edilmemesini kamuoyuna arz ederiz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri