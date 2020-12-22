Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli

22.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:03
Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli

Ensar Vakfı Hakkari Şubesi muhtaç ailelere gıda paketi dağıttı.

Ensar Vakfı Hakkari Şubesi muhtaç ailelere gıda paketi dağıttı.

Hakkari merkezde 150, Yüksekova ilçesinde ise 50 aile olmak üzere toplam 200 muhtaç aileye gıda paketi dağıtıldığını belirten Ensar Vakfı Hakkari Şube Başkanı İsmail Tunç, ihtiyaç sahibi aileleri Kızılay desteğiyle tespit ettiklerini söyledi. Tunç, "Tespit edilen ailelere şube yönetimimizle birlikte paketleri adreslerine götürerek teslim ettik. Ensar Vakfı Hakkari Şubesi olarak salgının sebep olduğu mağduriyetleri bir nebze de olsa azaltmak için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına merhem olmaya çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah her geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu desteklerin ve bu yardımların ilimizde artmasını temenni ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar İsmail Demir Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen İbrahim Büyükak Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Alman Adana İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:07:01. #1.15#
title