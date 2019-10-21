Ensar Vakfı'nın 7. Bilimsel Okuma Programı başlıyor

21.10.2019 13:44

Ensar Vakfı Afyonkarahisar Şube Başkanı Prof. Dr. Mustafa Güler, 7.Bilimsel Okumalar Programının 24 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Güler, yaptığı açıklamada, gelenekselleşen bilimsel okuma etkinliklerine öğrencilerin ve halkın katılabileceğini söyledi.

Amaçlarının gençlerin bilimsel gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"24 Ekim'de başlayacak okuma programlarına alanında uzman hocalar katılacak. Etkinlerin büyük kısmı Taş Medrese'de yapılacak. Bazıları da Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) olacak. Bilimsel okumalarda da bu yıl, katılımcılara, 'Sosyoloji, Yakın Tarih, Psikoloji, Riyazü's-Salihin, Osmanlı Türkçesi' gibi alanlarda bilgiler verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA