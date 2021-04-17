Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım
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Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım

Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ensar Vakfı İlçe Şubesi, köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyaç sahiplerine 650 adet kumanya kolisi dağıttı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ensar Vakfı İlçe Şubesi, köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyaç sahiplerine 650 adet kumanya kolisi dağıttı.

Çaycuma' nın köy ve mahalle muhtarları ile iletişime geçen Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam, ihtiyaç sahibi 650 aileye erzak ihtiyacını hafifletmek için tanesi 100 TL değerinde olan kumanya kolisi ulaştırdı.

Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı İnam, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının rahmet ikliminde ihtiyaç sahibi ailelerin erzak ihtiyacının giderilmesi için önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Kolileri alan muhtarlar köy ve mahallelerinde belirledikleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Ensar Vakfı olarak tüm bağışçılara da ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

Köy ve mahalle muhtarları bu yardım kolileri için ihtiyaç sahipleri adına Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı İnam'a teşekkür ederek kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade ettiler. - ZONGULDAK

Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım
Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım
Ensar Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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