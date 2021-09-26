Ensar Vakfı bursiyer öğrenciler ile bir araya geldi

Ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine ve eğitime verdiği destekle bilinen Ensar Vakfı Denizli Şubesi vakıftan burs alan öğrenciler ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Ensar Vakfı Denizli Şubesi Çınar Kitap Kahve'de Ensar Vakfı Denizli Şube Başkanı Hüseyin Karademir, Çınar Kitap Kahve Proje koordinatörü Hasan Ali Yücel ve Genç Ensar Başkanı Feyzullah Dündar, gençlere yönelik birer konuşma gerçekleştirdi. Ensar Vakfı Denizli Şube Başkanı Hüseyin Karademir, Yapmış ve yapacak oldukları çalışmaları anlatarak, "Biz sadece burs veren bir vakıf değiliz. Bursun yanında geleceğimiz olan gençlerimizin Ahlaki ve manevi değerlere sahip imanlı ve inançlı bir şekilde yetişmesi için var gücümüzle çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"İnsanlarımıza hizmet edebilmek için vakıf çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Ensar Vakfının önemini anlatan Başkan Karademir, "Vakıf insan merkezli bir hizmet olup, insanın yaşamındaki her alanında vardır. Bizlerde vakıf anlayışından gelen ecdatlarımızın izinden gitmek için sarf ediyoruz. İnsanlarımıza hizmet edebilmek için vakıf çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ