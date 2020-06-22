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Enpara.com'a "Türkiye'nin en iyi web sitesi" ödülü geldi

QNB Finansbank tarafından kurulan Enpara.com, bu yıl 30 kategoride gerçekleşen Altın Örümcek Ödülleri'nde Bankacılık ve Finans kategorisinde Türkiye'nin en iyi web sitesi olarak seçildi.

Enpara.com'a
22.06.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:46

QNB Finansbank tarafından kurulan Enpara.com, bu yıl 30 kategoride gerçekleşen Altın Örümcek Ödülleri'nde Bankacılık ve Finans kategorisinde Türkiye'nin en iyi web sitesi olarak seçildi.

Enpara.com'dan yapılan açıklamaya göre site, bu yıl 18'incisi düzenlenen Altın Örümcek Ödülleri'nde Bankacılık ve Finans kategorisinde Türkiye'nin en iyisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank Enpara.com'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Türkmen, aldıkları ödüle ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de en köklü ödül programlarından biri olan Altın Örümcek'in en dikkat çekici tarafı birincilerin hem jüri tarafından hem de halk oylaması ile belirlenmesi. Türkiye'nin ilk ve tek bağımsız ödül organizasyonundan birincilik almak ayrıca bizim için çok anlamlı çünkü, ekibimizin sektördeki mevcut en verimli ve etkili çözümleri sunma konusunda kararlılığını da gösteriyor. Bu ödülü kazandığımız için çok mutluyuz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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