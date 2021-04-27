Enner Valencia: Şampiyonluk yarışında önemli olan bizim ne yapacağımız
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Enner Valencia: Şampiyonluk yarışında önemli olan bizim ne yapacağımız

Enner Valencia: Şampiyonluk yarışında önemli olan bizim ne yapacağımız
Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38'inci haftasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Antrenman öncesinde golcü oyuncusu Enner Valencia, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Valencia, "Kaleye daha yakın pozisyonda oynadım. Bu durumun skora daha fazla katkıda bulunmamı sağladı. Bu bölgede oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi. 

"2 GOL ATTIM, ÇOK MUTLUYUM"

Kasımpaşa'ya karşı çok önemli maçta en başından iyi oyun sergileyip, kazandıklarını söyleyen Valencia, "Rakip kaleye yakın oynamayı seviyorum. O bölgede oynadığım için takıma 2 golle katkıda bulundum. Bu nedenle çok mutluyum" dedi."ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ"Şampiyonluk yarışını değerlendiren Valencia, "En önemlisi bizim ne yapacağımız, nasıl oynayacağımız. 5 maçımız kaldı. En fazlasını kazanarak işimize devam edeceğiz. Sonrasına bakacağız" diye konuştu. Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından yeni sisteme alıştığını dile getiren Valencia, Belözoğlu ile kulübe layık olmak için en iyisini yapmaya çalıştıklarını vurguladı."ALANYA'DAN GÜZEL SONUÇLA AYRILACAĞIZ"Perşembe günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına değinen Valencia, "Zorlu bir mücadeleye geldik. İyi çalıştık antrenmanda çalıştıklarımızı sahada göstereceğimize inanıyorum. En güzel sonuçla buradan ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.SARI LACİVERTLİLER HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladığı Antalya kampında Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı. Antrenman öncesi Belözoğlu, Mesut Özil ile kısa süre görüşerek, ayağının durumu hakkında bilgi aldı. Antrenmanda Mesut Özil de takımla çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga YILDIRIM

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