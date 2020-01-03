Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?
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Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve kadrosuna katacağı iddia edilen Enner Valencia, sporseverlerin merak konusu oldu. Enner Valencia hangi takımda oynuyor, Enner Valencia kaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi ne ve Enner Valencia kimdir gibi soruların yanıtları aranırken, Enner Valencia özellikleri merak edildi.

03.01.2020 14:26 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:30

Süper Lig'in ara ilk ayrısının bitmesiyle transfer çalışmalarına hız veren 'ın Ekvador'lu futbolcu Enner ile anlaştığı iddia edildi. Premier Lig'de oynayan Enner Valenica hakkında meral dolu sorular sorulurken Enner Valencia kimdir, Enner Valenciakaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi nedir gibi sorular araştırıldı. İşte Enner Valencia hakkında merak edilenle…

ENNER VALENCİA KİMDİR?

Enner Valencia Ekvadorlu futbolcudur. Premier League ekibi Everton takımında kiralık olarak oynamaktadır.

Enner Valencia doğum tarihi: 4 Kasım 1989

Enner Valencia kaç yaşında: 30 yıl yaşında

Enner Valencia mevkii: Forvet/ santrafor

Ennere Valencia nereli: Esmeraldas, Ekvador

Enner Valencia boy: 1,74 m Kilo: 74 kg

Enner Valenciakariyer başlangıç tarihi: 2005

Enner Valenciaşu andaki takımları: Ekvador millî futbol takımı (Forvet), Tigres UANL (#13/ Forvet)

Enner Valenciaebeveynler: Bolivia Lastra, Remberto Valencia

Enner Valencia

ENNER VALENCİA KARİYERİ VE ENNER VALENCİA PERFORMANSI

2010-2013 Emelec, 124 maç, 27 gol

2014 Pachuca, 23 maç, 18 gol

2014 West Ham United, 54 maç, 8 gol

2016 Everton (kiralık)

2017/18 West Ham

2018/2019Tigres UANL 18 maça çıktı golü yok, asisti var


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: Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?
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