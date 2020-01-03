Enner Valencia kimdir? Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Enner Valencia kimdir?
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan ve kadrosuna katacağı iddia edilen Enner Valencia, sporseverlerin merak konusu oldu. Enner Valencia hangi takımda oynuyor, Enner Valencia kaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi ne ve Enner Valencia kimdir gibi soruların yanıtları aranırken, Enner Valencia özellikleri merak edildi.
Süper Lig'in ara ilk ayrısının bitmesiyle transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Ekvador'lu futbolcu Enner Valencia ile anlaştığı iddia edildi. Premier Lig'de oynayan Enner Valenica hakkında meral dolu sorular sorulurken Enner Valencia kimdir, Enner Valenciakaç yaşında, Enner Valencia mevkiisi nedir gibi sorular araştırıldı. İşte Enner Valencia hakkında merak edilenle…
ENNER VALENCİA KİMDİR?
Enner Valencia Ekvadorlu futbolcudur. Premier League ekibi Everton takımında kiralık olarak oynamaktadır.
Enner Valencia doğum tarihi: 4 Kasım 1989
Enner Valencia kaç yaşında: 30 yıl yaşında
Enner Valencia mevkii: Forvet/ santrafor
Ennere Valencia nereli: Esmeraldas, Ekvador
Enner Valencia boy: 1,74 m Kilo: 74 kg
Enner Valenciakariyer başlangıç tarihi: 2005
Enner Valenciaşu andaki takımları: Ekvador millî futbol takımı (Forvet), Tigres UANL (#13/ Forvet)
Enner Valenciaebeveynler: Bolivia Lastra, Remberto Valencia
ENNER VALENCİA KARİYERİ VE ENNER VALENCİA PERFORMANSI
2010-2013 Emelec, 124 maç, 27 gol
2014 Pachuca, 23 maç, 18 gol
2014 West Ham United, 54 maç, 8 gol
2016 Everton (kiralık)
2017/18 West Ham
2018/2019Tigres UANL 18 maça çıktı golü yok, asisti var