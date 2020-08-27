Enner Valencia, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Enner Valencia, İstanbul'a geldi.
27.08.2020 00:56 | Son Güncelleme: 27.08.2020 01:04
Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Enner Valencia, İstanbul'a geldi.
Amsterdam'dan kalkan uçakla saat 22.45'te İstanbul'a ulaşan Enner Valencia'nın yanında eşi, menajeri ve 4 çocuğu da yer aldı.
Valencia'nın sarı lacivertli kulüple son detayları görüşüp, daha sonrasında sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kaynak: DHA